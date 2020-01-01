В Кабмине пояснили, что даст новый статус в НАТО

Президент и министр иностранных дел Украины поблагодарили Альянс за предоставление Украине статуса партнера расширенных возможностей Альянса.

Украина сможет участвовать в планировании операций НАТО и получит допуск ко всем учениям Альянса. Об этих и других выгодах членства в Программе расширенных возможностей НАТО рассказали в пятницу, 12 июня, в Офисе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

В офисе объяснили, что статус партнера расширенных возможностей является частью Инициативы НАТО по вопросам совместимости партнеров, которая имеет целью поддерживать и углублять сотрудничество между союзниками и партнерами.

"Это особый формат сотрудничества, который НАТО предлагает ближайшим союзникам, готовым тесно сотрудничать с Альянсом для противодействия мировым угрозам. Такой формат позволяет каждой стране выбрать сферы для взаимодействия, которые будут максимально полезными для нее и НАТО", - говорится в инфографике, обнародованном офисом.

Программа открывает широкие возможности секторальной взаимосовместимости с НАТО в сферах логистики, связи, управления войсками.

В офисе также пояснили, что в результате членства в программе Украина сможет участвовать в планировании операций НАТО, получит допуск ко всем учениям НАТО, доступ к передовому опыту и приоритетной сертификации сил и средстве.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил членов НАТО за предоставление Украине статуса партнера расширенных возможностей Альянса.

"Благодарю членов за признание весомого вклада Украины в совместные операции по поддержанию мира", - написал президент в своем Twitter.

По его словам, новый статус является практичным решением, которое позволит Украине и Альянса еще лучше взаимодействовать ради общей безопасности.

Благодарность членам Альянса выразил также глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Этот день настал. Я искренне благодарен нашим партнерам в Альянсе, благодаря которым это решение стало возможным. Украина наконец получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО" - написал министр в своем Twitter, отметив, что это позволит обеим сторонам стать сильнее.

Напомним, сегодня НАТО признало Украину членом Программы расширенных возможностей. Данный статус предполагает углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии под руководством НАТО. Также сегодня в НАТО поздравили Украину с повышением статуса.

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