Франция выделит €80 млн на реконструкцию водоканала на Луганщине

Переговоры с послом Франции в Украине по финансированию проекта проводились вместе с вице-премьером Алексеем Резниковым.

На реконструкцию крупнейшего в Луганской области Попаснянского водоканала Франция выделит почти 80 млн евро. Об этом сообщает пресс служба ОГА.

"Франция согласилась финансировать этот проект - выделить почти 80 млн евро. Французская компания будет выполнять все работы. Я предоставил несколько наших пожеланий к учету - включение в перечень работ очистных сооружений в Золотом, которые фильтруют шахтные воды. После качественной и современной очистки эта вода будет одной из самых чистых по Луганской области", - цитирует пресс служба голову ЛОГА Сергея Гайдая.

Также чиновник потребовал, чтобы около 30 процентов работ выполняли украинские подрядчики.

Гайдай отметил, что переговоры с послом Франции в Украине по финансированию проекта они недавно проводили вместе с вице-премьер-министром Алексеем Резниковым после перерыва в несколько месяцев, обусловленным пандемией коронавируса.

Он заверил, что уже удалось достичь согласия, а через месяц состоится подписание всех учредительных документов.

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