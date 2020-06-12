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В ООС из-за усиленных атак за неделю ранены 24 воина

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Украинские защитники получили ранения различной степени тяжести в результате вражеских атак за неделю.
Ранения получили более 20 военных
Ранения получили более 20 военных
Пресс-центр штаба ООС / Facebook
 
На Донбассе за прошлую неделю сепаратисты 15 раз нарушали режим прекращения огня, в результате чего были ранены 24 украинских военных. Об этом говорится в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
 
"Зафиксировано 15 обстрелов. В частности, в период с 4 по 11 июня били по позициям ВСУ, расположенным возле пгт. Луганское, Мироновский и Новолуганское Бахмутского района, с.Водяное Волновахского района, с.Павлополь и Чермалык Волновахского района, а также вблизи городов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка. Вследствие вражеских обстрелов со стороны НВФ РФ 24 украинских защитника получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
 
Также в результате обстрелов в Красногоровке был поврежден жилой дом.
 
Как сообщалось, за сутки 11 июня на Донбассе сепаратисты провели 16 обстрелов, двое украинских военных были ранены, еще один получил боевую травму.
 
Напомним, недавно сепаратисты атаковали ВСУ с помощью дрона, в результате чего был ранен боец.

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Теги: война, донбасс, сепаратисты, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    12.06.2020, 20:23
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Значит Порох не остановил войну, а бубосик типа остановил?
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