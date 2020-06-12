В ООС из-за усиленных атак за неделю ранены 24 воина
Украинские защитники получили ранения различной степени тяжести в результате вражеских атак за неделю.
На Донбассе за прошлую неделю сепаратисты 15 раз нарушали режим прекращения огня, в результате чего были ранены 24 украинских военных. Об этом говорится в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
"Зафиксировано 15 обстрелов. В частности, в период с 4 по 11 июня били по позициям ВСУ, расположенным возле пгт. Луганское, Мироновский и Новолуганское Бахмутского района, с.Водяное Волновахского района, с.Павлополь и Чермалык Волновахского района, а также вблизи городов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка. Вследствие вражеских обстрелов со стороны НВФ РФ 24 украинских защитника получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Также в результате обстрелов в Красногоровке был поврежден жилой дом.
Как сообщалось, за сутки 11 июня на Донбассе сепаратисты провели 16 обстрелов, двое украинских военных были ранены, еще один получил боевую травму.
Напомним, недавно сепаратисты атаковали ВСУ с помощью дрона, в результате чего был ранен боец.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент