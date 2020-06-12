В ООС из-за усиленных атак за неделю ранены 24 воина

Украинские защитники получили ранения различной степени тяжести в результате вражеских атак за неделю.

На Донбассе за прошлую неделю сепаратисты 15 раз нарушали режим прекращения огня, в результате чего были ранены 24 украинских военных. Об этом говорится в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

"Зафиксировано 15 обстрелов. В частности, в период с 4 по 11 июня били по позициям ВСУ, расположенным возле пгт. Луганское, Мироновский и Новолуганское Бахмутского района, с.Водяное Волновахского района, с.Павлополь и Чермалык Волновахского района, а также вблизи городов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка. Вследствие вражеских обстрелов со стороны НВФ РФ 24 украинских защитника получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Также в результате обстрелов в Красногоровке был поврежден жилой дом.

Как сообщалось, за сутки 11 июня на Донбассе сепаратисты провели 16 обстрелов , двое украинских военных были ранены, еще один получил боевую травму.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet