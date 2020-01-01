Пересмотр Минска. Украинская делегация во Франции

Украинская делегация после Германии отправилась во Францию обсудить переговоры по Донбассу с еще одним партнером по Нормандской четверке.

В условиях пандемии коронавируса Украина продолжает вести переговоры по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. С этой целью украинская делегация уже посетила Берлин, теперь отправилась в Париж.

На фоне этой поездки украинские власти еще и разразились заявлением о пересмотре Минских соглашений.

Корреспондент.netсобрал информацию об этих планах.

Состав делегации

В поездке во Францию украинскую делегацию возглавил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

В ее состав входят министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса главы государства Игорь Жовква и советник президента Руслан Демченко.

Также поехал в Париж и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Запланирована встреча Ермака с внешнеполитическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, представляющим Францию на переговорах советников лидеров стран – участниц "нормандского формата".

Изменить Минск

Вице-премьер-министр Резников заявил, что Минские соглашения требуют минимум модернизации, поскольку не соответствуют современным реалиям.

"Сегодня мы делаем все, чтобы доказать, что Украина делает максимальные шаги, чтобы попытаться выполнить Минск, если Россия действительно готова это пробовать, а если нет - соответственно, придется принимать другое решение, в том числе для этих Минских соглашений, которые как минимум подлежат модернизации. Я хочу напомнить всем участникам сегодняшнего общения, даже госпожа Меркель как лидер Германии, одного из наших партнеров по Нормандии, в своем обращении после встречи четырех лидеров в Париже сказала, что Минск "не является высеченным на камне", то есть понимание, что Минск сегодня не современный, Минские соглашения не соответствуют реалиям - я думаю, это понятно всем", - сказал Резников.



Также Резников согласился с утверждением, что Минские соглашения являются ничтожными в плане их оценки как международно-правового договора. Он напомнил, что соглашения не были легитимизированы ни Верховной Радой Украины, ни Госдумой РФ, хотя Россия является стороной этих соглашений. "Это как раз говорит о том, что это не является актом международно-правового характера", - отметил вице-премьер.

По его убеждению, Украина могла бы в любой момент выйти из Минских соглашений, хотя бы ввиду того, что срок выполнения Минских соглашений истек. "Последние даты, там записаны, это 2015 год. То есть, условно говоря, 31 декабря 2015 года Минск завершен. Но, ввиду того, что и Советом безопасности ООН были приняты Минские соглашения и поддержан этот процесс, ввиду того, что Минск считается дитем "нормандского формата" ... На сегодняшний день мы все равно пока остаемся сторонниками попробовать все возможное для того, чтобы завершить войну, используя Минск как площадку", - заявил Резников.

Что даст поездка во Францию

Политолог Владимир Цибулько считает, что консультации в Париже могут привести и к перезапуску Минского формата.

В то же время политолог Владимир Воля предположил, что эти консультации не приведут к решительным изменениям в переговорах.

“Нормандский формат не изменится. Украинская власть пытается активно убедить международных партнеров в своей позиции, подать свою точку зрения. Плюс, возможно, продвигают свои нюансы по изменению текста Минских соглашений. Такие двусторонние консультации должны иметь тактический характер, и в какой-то степени тем самым занималась и предыдущая власть”, – отметил Воля.

К тому же тяжело говорить об изменении Минска при том, что Россия выступает против этого. Владимир Путин неоднократно заявлял, что пересмотр Минских соглашений может завести ситуацию в тупик.