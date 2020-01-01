В Николаеве накрыли порностудию с доходом 2,5 млн в месяц

Сначала девушкам предлагали работу администратора на предприятии или менеджера, а потом завлекали в грязный бизнес.

Доход порностудии в месяц был около 2,5 млн Нацполиция

В Николаеве разоблачили сеть онлайн-порностудий, доход которой в месяц составлял более чем 2,5 млн гривен. Об этом сообщили в Нацполиции области.

"Видеотрансляции откровенного и порнографического содержания через различные сайты в режиме онлайн осуществляли более 70 девушек посменно в трех порностудиях, и получали за такое общение с иностранцами прибыль", - говорится в сообщении.

В ходе обысков изъято более 60 комплектов компьютерного оборудования, банковские карточки, черновые записи, документацию, скретч-карты, сим-карты и другие вещественные доказательства.

"В Николаеве находился офис, в котором осуществлялся прием кандидатов на работу. Четверо администраторов в возрасте от 21 до 28 лет проводили отбор девушек, контролировали работу студии, предоставляли указания подчиненным. Они находили молодых женщин на интернет-ресурсах, где девушки размещали свои резюме в поисках работы. Затем с ними проводили собеседования, вербовали для работы якобы переводчиками и моделями", - говорится в сообщении.

Сначала девушкам предлагали работу администратора на предприятии, менеджера или консультанта, а далее более высокооплачиваемую деятельность - веб-моделью или переводчиком.

"Получив согласие на работу веб-моделью, девушку приглашали явиться по адресам расположения онлайн-порностудий, где в дальнейшем ее учили общению с иностранцами и демонстрации сцен откровенного, в том числе порнографического характера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что модели и переводчики работали в три смены, а заработную плату получали раз в месяц. Их прибыль могла составлять от 500 до 2000 евро, в зависимости от количества отработанных смен и наличия постоянных клиентов.

Ранее сообщалось, что в Киеве полицейские разоблачили сеть онлайн-порностудий , которые работали на арендованных квартирах.

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