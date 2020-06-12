Глава государства отменил все очные встречи и сократил круг физического общения, также он переводит совещания в онлайн-режим.

Президенту Владимиру Зеленскому эпидемиологи назначат режим работы с учетом позитивного теста на COVID-19 у его супруги Елены. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире канала Украина 24.

Он также отметил, что эпидемиологи, проводят эпидрасследование случая заражения.

"Ко мне обращались эпидемиологи, которые проводят эпидрасследование, спрашивали, как правильно организовать процесс, амбулаторное лечение и изоляцию. Вопрос изоляции президента прописан в постановлении Кабмина, но нужно понимать, что у него регулярно будут проводить тесты. Это первое лицо, которое принимает решения ключевые для государства, поэтому эпидемиологи могут прописать определенный режим работы, чтобы придерживаясь эпидемической безопасности, продолжать работу и выполнять должностные обязанности", - сказал Ляшко.

В свою очередь в Офисе главы государства сообщили, что Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены.

“Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены. Согласно Конституции, Президент не может никому делегировать свои полномочия. Состояние здоровья Владимира Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности. Главе государства сделали тест на коронавирус. Он дал отрицательный результат”, - говорится в сообщении.

В ОПУ отметили, что ситуации самоизоляции и карантина в Конституции Украины предусмотрены не были, и именно поэтому сейчас принят специальный протокол режима работы президента, который соответствует как нормам действующего законодательства, так и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

“Президент Украины ежедневно проходит тестирование методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры. Он ограничивает круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режим. Очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни исключаются. Также исключается участие в массовых мероприятиях, отменяются рабочие поездки за пределы столицы Украины. Круг лиц, с которыми Президент общается лично, сужается до охраны и ближайших помощников”, - пояснили в Офисе главы государства.

Исключения из этого протокола возможны лишь в случае возникновения чрезвычайной ситуации, которая потребует немедленного реагирования со стороны главы государства и его конституционных полномочий, добавили в ОП.

Напомним, сегодня стало известно, что Елена Зеленская получила положительный результат теста на коронавирус. После этого первая леди сообщила, что ушла на самоизоляцию.

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