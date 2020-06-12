В Европарламенте сделали заявление о "преследовании Порошенко" - СМИ

Евродепутаты предостерегли украинские власти от политического преследования и пообещали следить за ходом дела.

Несколько депутатов Европарламента пообещали пристально следить за делом пятого президента Украины, лидера Европейской солидарности Петра Порошенко, и предостерегает от его преследования в целях политической борьбы. О соответствующем заявлении евродепутатов в пятницу, 12 июня, сообщает Европейская правда.

В частности, с соответствующим заявлением выступили глава делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Витольд Ващиковский, глава делегации Европарламента в парламентской ассамблее Евронест Андрюс Кубилюс и вице-глава делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Траян Бэсеску.

"Европейский парламент неоднократно выступал за европейскую перспективу Украины, в том числе в резолюциях. Этот орган считает Украину частью нашей европейской семьи, не только из-за геополитических причин, но и потому, что наши общества разделяют одни и те же ценности", - заявили члены Европейского парламента.

Они подчеркнули, что благодаря Соглашению об ассоциации Украина и ЕС взяли на себя обязательства развивать тесные и прочные отношения на основе уважения демократических принципов, верховенства права, надлежащего управления, прав человека и основных свобод.

"Среди общих стандартов идея равенства всех граждан перед законом, презумпция невиновности и право на справедливый суд. Судебные разбирательства должны основываться только на фактах и не должны использоваться как средство политической борьбы", - предупредили евродепутаты.

Они также выразили надежду, что нынешняя власть будет придерживаться высоких стандартов в этом деле.

"Дело бывшего президента Порошенко будет пристально отслеживаться в этом органе (Европарламенте - Ред.), и мы верим, что нынешняя администрация Украины будет придерживаться самых высоких стандартов верховенства права и справедливости", - добавили они.

Как известно, ГБР подозревает Порошенко в "предоставлении заведомо незаконного приказа", которым был назначен первый заместитель Службы внешней разведки Сергей Семочко.

Также Порошенко проходит в качестве свидетеля в деле о контрабанде картин, в свзязи с чем ГБР разрешил принудительный привод Порошенко на допрос.

Кроме того, пятый президент фигурирует в 21 деле Офиса генпрокурора, 17 из которых открыл Рябошапка, еще четыре - Венедиктова.

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