Огромный град, Китай и курьез в метро: фото недели
Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 9-12 июня 2020 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 9-12 июня.
Вашему вниманию представляем кадры, как град размером с куриное яйцо выпал на Ровенщине, а наводнение в Китае затронуло более 2 млн человек.
В метро Киева женщина сняла трусы, а в США массово оскверняют памятники Колумбу.
На пляжах Киева видели необычный плавающий комбайн, а в Киеве строят ТРЦ прямо на проезжей части.
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