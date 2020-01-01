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Огромный град, Китай и курьез в метро: фото недели

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Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 9-12 июня 2020 года.
В метро Киева женщина сняла трусы
В метро Киева женщина сняла трусы
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Cмотрите фотогалерею Огромный град, Китай и курьез в метро: фото недели
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 9-12 июня.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как град размером с куриное яйцо выпал на Ровенщине, а наводнение в Китае затронуло более 2 млн человек.
 
В метро Киева женщина сняла трусы, а в США массово оскверняют памятники Колумбу.
 
На пляжах Киева видели необычный плавающий комбайн, а в Киеве строят ТРЦ прямо на проезжей части.
 
 

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Теги: метро, Китай, фото, наводнение, трусы, Христофор Колумб, фото недели
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Источник: Корреспондент.net

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