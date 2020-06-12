Двух пограничников обвиняют в задержании Саакашвили во время его высылки

Следствие считает бывших чиновников причастными к незаконному задержанию, за что им грозит до восьми лет заключения.

Двух бывших работников Госпогранслужбы обвиняют в незаконном задержании Михаила Саакашвили во время его реадмиссии в Польшу в 2018 году. Экс-пограничникам вменяют превышение служебных полномочий. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что досудебное расследование по этому делу уже завершено, его проводили следователи ГБР.

"По данным следствия, бывшие чиновники причастны к организации и осуществления в 2018 году незаконного задержания М. Саакашвили во время его реадмиссии в Республику Польша", - говорится в сообщении.

Пограничников подозревают в превышения власти или служебных полномочий (ч.2 ст.365 УК Украины). Им грозит лишение свободы от 3 до 8 лет.

"Что касается других высокопоставленных лиц органов государственной власти и правоохранительных органов, причастных к совершению указанного уголовного преступления, расследование продолжается", - отметили в ОГП.

Напомним, 12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве и отправили в Польшу по процедуре реадмиссии. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что реадмиссия Саакашвили была законной, но есть вопросы к процедуре ее осуществления.

В конце 2019 года суд признал законной высылку Саакашвили в 2018 году.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet