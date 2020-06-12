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В Сети появилось видео массовой добычи янтаря

Комментариев: 1
Сотни людей продолжают незаконно добывать янтарь в Ровенской области. Это следует из обнародованного в соцсети видео.

Общественный деятель Дмитрий Чекалкин вечером в пятницу, 12 июня, опубликовал видео, на котором сняты толпы добытчиков янтаря, орудующих специальными сачками.

Чекалкин отметил, что видео было снято сегодня в Ровенской области.

Напомним, в начале прошлого года президент Владимир Зеленский внес в Раду закон об ответственности за нелегальную добычу янтаря. А в конце декабря президент подписал принятый парламентом закон.

 

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Теги: видео, Ровненская область, янтарь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Carelessangel    12.06.2020, 23:32
Оценка:  0
Carelessangel
Этому видео года три
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