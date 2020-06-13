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Суд перенес избрание меры пресечения Стерненко

Комментариев: 1
Заседание по делу Серненко сопровождалось несколькими стычками у здания суда между правоохранителями и его группой поддержки.
Экс-лидер одесской ячейки Правого сектора Сергей Стерненко
Экс-лидер одесской ячейки Правого сектора Сергей Стерненко
instagram.com_s_sternenko

Шевченковский районный суд Киева отложил заседание, на котором выбирают меру пресечения бывшему лидеру одесского отделения Правого сектора Сергею Стерненко, на 15 июня. Об этом, в пятницу, 12 июня, сообщает Нromadske.

Заседание планируют продолжить в 10.00 15 июня.

"Заседание отложили на 10.00 понедельника. Это говорит о том, что судья даже если будет выбирать мне меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, он не видит в моем поведении каких-либо рисков", - считает Стрененко.

Во время сегодняшнего заседания защита Стерненко несколько раз заявляла об отводе следственного судьи, во всех случаях им было отказано. Также адвокаты просили об отводе прокурора Николая Бозовуляка. И в этом ходатайстве судья Бугиль тоже отказал.

Судебное заседание длилось около восьми часов. По его окончании Стерненко вышел к людям под судом, которые пришли его поддержать.

Ранее 18 мая Стерненко заявил, что его признали потерпевшим по делу о нападении, в ходе которого он убил мужчину.

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Теги: Киев, суд, Одесса, правый сектор
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
i-Вес    13.06.2020, 00:35
Оценка:  +1
i-Вес
Суд прогнулся перед толпой нациков...
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