В МОЗ назвали безопасные для отдыха области

Четыре области Украины готовы принять отдыхающих, так как там показатели заболеваемости соответствуют критериям, утвержденным правительством.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко выделил четыре области, отдыхать на территории которых - безопасно. О том куда можно отправится с минимальным риском для здоровья, в пятницу, 12 июня, он рассказал в эфире телеканала Украина 24.

"Открыто все сейчас в областях, в которых показатели соответствуют критериям, задекларированных правительством. То есть можно поехать в Одесскую, Херсонскую область, Запорожскую, Николаевскую области, и отдыхать в Украине", - сказал Ляшко.

Кроме того, он напомнил, что с 15 июня для украинцев открываются внешние авиаперелеты.

"Евросоюз говорит также, что с 1 июля откроет свои границы для иностранных граждан третьих стран, если эти страны придерживаются определенных эпидемиологичных норм", - добавил главный санитарный врач.

Ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что детские оздоровительные учреждения этим летом открывать нельзя.

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