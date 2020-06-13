Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Минздраве считают, что Украина еще не подошла ко второй волне пандемии

Комментариев: 1
Игнорирование существования коронавируса может перерасти во вторую волну пандемии, заявляют в МОЗ.
О второй волне коронавируса в Украине говорить рано, - Ляшко
О второй волне коронавируса в Украине говорить рано, - Ляшко

Украина переживает первую волну коронавируса, убежден главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Об этом, в пятницу, 12 июня, он сказал в эфире телеканала Украина 24. 

"Мы будем оценивать динамику. Как правило, надо подождать семь дней, чтобы увидеть рост и инкубационный период. Мы говорим о 14 днях. Но 80% всех случаев болезни возникает на 5-7 день после контакта", - отметил Ляшко.

Также, по его словам, в Украине пока не фиксируют пикового роста заболевания.

"Мы смотрим динамику. Сегодня мы не видим пикового роста. Мы не будем говорить о второй волне, поскольку у нас еще первая не закончилась", - сказал Ляшко.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко выделил четыре области, отдыхать на территории которых - безопасно. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: пандемия, карантин, Ляшко, Коронавирус, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Maezztro    13.06.2020, 05:25
Оценка:  0
Maezztro
Правильно считают.Значит карантин затянется до Нового года.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь