В Минздраве считают, что Украина еще не подошла ко второй волне пандемии

Игнорирование существования коронавируса может перерасти во вторую волну пандемии, заявляют в МОЗ.

О второй волне коронавируса в Украине говорить рано, - Ляшко

Украина переживает первую волну коронавируса, убежден главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Об этом, в пятницу, 12 июня, он сказал в эфире телеканала Украина 24.

"Мы будем оценивать динамику. Как правило, надо подождать семь дней, чтобы увидеть рост и инкубационный период. Мы говорим о 14 днях. Но 80% всех случаев болезни возникает на 5-7 день после контакта", - отметил Ляшко.

Также, по его словам, в Украине пока не фиксируют пикового роста заболевания.

"Мы смотрим динамику. Сегодня мы не видим пикового роста. Мы не будем говорить о второй волне, поскольку у нас еще первая не закончилась", - сказал Ляшко.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко выделил четыре области, отдыхать на территории которых - безопасно.

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