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На пляже в Одессе умер мужчина

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Мужчина отдыхал на пляже с сыном и решил искупаться, но начал тонуть. Его удалось спасти, но уже на берегу у него случился сердечный приступ.
Медики не смогли спасти мужчину
Медики не смогли спасти мужчину
Думская.net

В Одессе на пляже умер мужчина 1961 года рождения, сообщили в департаменте муниципальной безопасности Одесского горсовета.

Накануне погибший вместе с сыном отдыхал в районе дельфинария Немо, в районе пляжа Ланжерон.

В горсовете отметили, что во время отдыха он решил искупаться в море, в месте, где это не разрешено и нет стационарного поста спасательно-водолазной службы.

Во время купания мужчина начал тонуть, на берег его смог вытащить сын.

Прибывшие медики не смогли спасти мужчину.

Предварительная причина смерти - сердечный приступ, случившейся уже на берегу.

Отметим, накануне на КПВВ в Марьинке от сердечного приступа умер мужчина 1961 года рождения, который хотел попасть на территорию "ДНР". 

 

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Теги: смерть, Одесса, Пляж, утопленник
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Источник: korrespondent.net

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