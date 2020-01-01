На пляже в Одессе умер мужчина
В Одессе на пляже умер мужчина 1961 года рождения, сообщили в департаменте муниципальной безопасности Одесского горсовета.
Накануне погибший вместе с сыном отдыхал в районе дельфинария Немо, в районе пляжа Ланжерон.
В горсовете отметили, что во время отдыха он решил искупаться в море, в месте, где это не разрешено и нет стационарного поста спасательно-водолазной службы.
Во время купания мужчина начал тонуть, на берег его смог вытащить сын.
Прибывшие медики не смогли спасти мужчину.
Предварительная причина смерти - сердечный приступ, случившейся уже на берегу.
Отметим, накануне на КПВВ в Марьинке от сердечного приступа умер мужчина 1961 года рождения, который хотел попасть на территорию "ДНР".
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