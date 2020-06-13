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В Днепре за 15 минут выпало более месячной нормы осадков

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Накануне на Днепр обрушился сильный ливень, затопив улицы города. Непогода обрушила десятки деревьев.
Ливень в Днепре
Ливень в Днепре
dp.informator.ua

Накануне в Днепре за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков, сообщил заммэра города Михаил Лысенко в Facebook

"Пятьдесят семь упавших деревьев. Из-за этого 14 обрывов линий электротранспорта и еще 12 линий электроснабжения горсвета. Три больницы без электроснабжения. За 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков", - написал он.

В результате падений деревьев повреждены семь транспортных средств горожан.

Напомним, 30 мая в Киеве выпало рекордное количество осадков. В последний раз их было столько 129 лет тому назад.

 

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Теги: видео, дождь, фото, Днепр, ливень, непогода
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Extraterrestre    13.06.2020, 08:47
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