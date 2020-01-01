Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Омбудсмен предупредил о возможной отмене ВНО

Комментариев: 0
Официальной информации об отмене ВНО нет. Оценивание должно начаться уже 25 июня и продлится до 17 июля.
До ВНО осталось меньше двух недель
До ВНО осталось меньше двух недель
politeka.net

Власти могут в этом году отменить ВНО, заявляет образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. 

Он утверждает, что получил данную информацию из "трех независимых источников".

"В течение часа я получил информацию сразу из трех независимых источников, что в высоких властных структурах готовятся документы об отмене ВНО вообще. Информация поступила от людей, которых я давно знаю и которым доверяю, хотя пока что не подтверждена официально", - написал он в Facebook.

Напомним, ранее врио министра образования и науки Любомира Мандзий сообщила, что в Украине ВНО будут проводить со всеми мерами предосторожности в условиях пандемии коронавируса. 

Участие в основной сессии ВНО, необходимого для поступления в вузы, планируют принять 379 493 человек.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: образование, выпускники, омбудсмен, ВНО, Коронавирус, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь