Омбудсмен предупредил о возможной отмене ВНО

Официальной информации об отмене ВНО нет. Оценивание должно начаться уже 25 июня и продлится до 17 июля.

До ВНО осталось меньше двух недель politeka.net

Власти могут в этом году отменить ВНО, заявляет образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Он утверждает, что получил данную информацию из "трех независимых источников".

"В течение часа я получил информацию сразу из трех независимых источников, что в высоких властных структурах готовятся документы об отмене ВНО вообще. Информация поступила от людей, которых я давно знаю и которым доверяю, хотя пока что не подтверждена официально", - написал он в Facebook.

Напомним, ранее врио министра образования и науки Любомира Мандзий сообщила, что в Украине ВНО будут проводить со всеми мерами предосторожности в условиях пандемии коронавируса.

Участие в основной сессии ВНО, необходимого для поступления в вузы, планируют принять 379 493 человек.

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