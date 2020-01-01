Омбудсмен предупредил о возможной отмене ВНО
Власти могут в этом году отменить ВНО, заявляет образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.
Он утверждает, что получил данную информацию из "трех независимых источников".
"В течение часа я получил информацию сразу из трех независимых источников, что в высоких властных структурах готовятся документы об отмене ВНО вообще. Информация поступила от людей, которых я давно знаю и которым доверяю, хотя пока что не подтверждена официально", - написал он в Facebook.
Напомним, ранее врио министра образования и науки Любомира Мандзий сообщила, что в Украине ВНО будут проводить со всеми мерами предосторожности в условиях пандемии коронавируса.
Участие в основной сессии ВНО, необходимого для поступления в вузы, планируют принять 379 493 человек.
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