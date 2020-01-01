Итоги 12 июня: COVID в семье президента и новый статус Украины в НАТО

Елена Зеленская заразилась коронавирусом; Кабмин утвердил новую систему районов в областях: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

НАТО повысил статус партнерства с Украиной

Североатлантический альянс признал Украину членом Программы расширенных возможностей.

“Это особый формат сотрудничества, который НАТО предлагает ближайшим союзникам, готовым тесно сотрудничать с Альянсом для противодействия мировым угрозам. Такой формат позволяет каждой стране выбрать сферы для взаимодействия, которые будут максимально полезными для нее и НАТО“, - говорится в инфографике, обнародованном Кабмином.

Елена Зеленская заразилась коронавирусом

Супруга президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что в настоящее время первая леди чувствует себя хорошо, симптомы болезни у нее отсутствуют. Владимир Зеленский, а также дети президентской четы тоже прошли тестирование на коронавирус, но их результаты оказались отрицательными.

В Украине снова рекордные 683 новых случая коронавируса

По состоянию на 9:00 12 июня в Украине 29 753 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 870 летальных, 13567 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 683 новых случая. Всего проведено 468 172 тестирование методом ПЦР.

В Украине в 4 раза сократят число районов

Правительство приняло решение о новой системе административно-территориального деления Украины на уровне районов в областях. Вместо 490 существующих сегодня районов правительство утвердило список из 129 укрупненных районов. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабмина.

Назначен новый глава Запорожской области

Новым главой Запорожской областной государственной администрации назначен Виталий Боговин. Указ о назначении Боговина на эту должность опубликован на сайте президента.

Виталий Боговина не имеет опыта работы на государственной службе, но имеет обширный опыт в бизнесе.

Ермак и Резников полетели во Францию

В пятницу, 12 июня, украинская делегация во главе с главой Офиса президента Андреем Ермаком и министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым совершила рабочий визит во Францию.

В рамках визита была запланирована встреча с представителем Франции на переговорах советников лидеров стран-участниц нормандского формата Эммануэлем Бонном.

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