Сутки на Донбассе: На фронте не утихают обстрелы

Агрессор продолжает обстреливать оборонительные позиции защитников Украины, применяя в том числе запрещенные Минскими договоренностями артсистемы.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает официальная Фейсбук-страница Операции объединенных сил.

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“Агрессор обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Применяя штатное вооружение, украинские воины своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов“, - говорится в утренней сводке штаба ООС.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Украинские воины на все обстрелы давали жесткий ответ и подавляли огонь противника имеющимися средствами. Подразделения Объединенных сил надежно удерживают занимаемые рубежи и готовы немедленно реагировать на любые провокации оккупантов, - подчеркнули в штабе.

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По данным разведки, 12 июня украинские военнослужащие уничтожили двух и ранили не менее трех боевиков.

С начала текущих суток оккупанты дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты недалеко от населенного пункта Славное. По защитникам поселка Луганское противник выпустил 50 снарядов из артиллерийских систем калибра 122 мм.

За текущие сутки потерь среди наших защитников нет.

Напомним, на Донбассе за прошлую неделю сепаратисты 15 раз нарушали режим прекращения огня, в результате чего были ранены 24 украинских военных. Также в результате обстрелов в Красногоровке был поврежден жилой дом.

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