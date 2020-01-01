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Новый рекорд короновируса в Украине: 753 случая за сутки

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Общее число заболевших перевалило за психологическую отметку в 30 тысяч человек.
Количество заболевших в Украине бьет рекорды
Количество заболевших в Украине бьет рекорды
Минздрав Телеграм

Количество выявленных случаев COVID-19 в Украине превысило психологическую отметку в 30 тысяч человек. По состоянию на утро субботы, 13 июня, подтверждено уже 30506 случаев заражения за весь период эпидемии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в профильном Телеграм-канале.

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По данным медиков, за последние сутки в Украине подтверждены 753 новых случая. Это очередной суточный рекорд за весь период распространения коронавируса в Украине.

Также сообщается, что с начала эпидемии от COVID-19 излечились 13976 украинцев, умерли – 880. За всё время с подозрением на опасную инфекцию к медикам обратились 70512 человек.

В разрезе по регионам ситуация с числом заболевших с начала эпидемии выглядит следующим образом:

  • Винницкая область - 1369
  • Волынская область - 1354
  • Днепропетровская область - 990
  • Донецкая область - 290
  • Житомирская область - 1032
  • Закарпатская область - 1583
  • Запорожская область - 521
  • Ивано-Франковская область - 1695
  • Кировоградская область - 577
  • г. Киев - 3838

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    Киевская область - 1961
  • Львовская область - 2658
  • Луганская область - 56
  • Николаевская область - 320
  • Одесская область - 1081
  • Полтавская область - 278
  • Ровенская область - 2297
  • Сумская область - 208
  • Тернопольская область - 1403
  • Харьковская область - 1482
  • Херсонская область - 179
  • Хмельницкая область - 544
  • Черновицкая область - 3869
  • Черкасская область - 536
  • Черниговская область – 385.

При этом в статистике отсутствуют данные по оккупированным территориям Крыма и Донбасса.

Напомним, в Украине в последние дни выявляют необычно много новых случаев заражения коронавирусом. Только за среду и четверг было подтверждено 689 и 683 случая заражения соответственно.

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Теги: Минздрав, коронавирус, рекорд
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