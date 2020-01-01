Новый рекорд короновируса в Украине: 753 случая за сутки
Количество выявленных случаев COVID-19 в Украине превысило психологическую отметку в 30 тысяч человек. По состоянию на утро субботы, 13 июня, подтверждено уже 30506 случаев заражения за весь период эпидемии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в профильном Телеграм-канале.
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По данным медиков, за последние сутки в Украине подтверждены 753 новых случая. Это очередной суточный рекорд за весь период распространения коронавируса в Украине.
Также сообщается, что с начала эпидемии от COVID-19 излечились 13976 украинцев, умерли – 880. За всё время с подозрением на опасную инфекцию к медикам обратились 70512 человек.
В разрезе по регионам ситуация с числом заболевших с начала эпидемии выглядит следующим образом:
- Винницкая область - 1369
- Волынская область - 1354
- Днепропетровская область - 990
- Донецкая область - 290
- Житомирская область - 1032
- Закарпатская область - 1583
- Запорожская область - 521
- Ивано-Франковская область - 1695
- Кировоградская область - 577
- г. Киев - 3838
Читай также: Зеленский назвал возможную причину роста случаев COVIDКиевская область - 1961
- Львовская область - 2658
- Луганская область - 56
- Николаевская область - 320
- Одесская область - 1081
- Полтавская область - 278
- Ровенская область - 2297
- Сумская область - 208
- Тернопольская область - 1403
- Харьковская область - 1482
- Херсонская область - 179
- Хмельницкая область - 544
- Черновицкая область - 3869
- Черкасская область - 536
- Черниговская область – 385.
При этом в статистике отсутствуют данные по оккупированным территориям Крыма и Донбасса.
Напомним, в Украине в последние дни выявляют необычно много новых случаев заражения коронавирусом. Только за среду и четверг было подтверждено 689 и 683 случая заражения соответственно.
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