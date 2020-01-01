Новый рекорд короновируса в Украине: 753 случая за сутки

Общее число заболевших перевалило за психологическую отметку в 30 тысяч человек.

Количество выявленных случаев COVID-19 в Украине превысило психологическую отметку в 30 тысяч человек. По состоянию на утро субботы, 13 июня, подтверждено уже 30506 случаев заражения за весь период эпидемии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в профильном Телеграм-канале.

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По данным медиков, за последние сутки в Украине подтверждены 753 новых случая. Это очередной суточный рекорд за весь период распространения коронавируса в Украине.

Также сообщается, что с начала эпидемии от COVID-19 излечились 13976 украинцев, умерли – 880. За всё время с подозрением на опасную инфекцию к медикам обратились 70512 человек.

В разрезе по регионам ситуация с числом заболевших с начала эпидемии выглядит следующим образом:

Винницкая область - 1369

Волынская область - 1354

Днепропетровская область - 990

Донецкая область - 290

Житомирская область - 1032

Закарпатская область - 1583

Запорожская область - 521

Ивано-Франковская область - 1695

Кировоградская область - 577

г. Киев - 3838

Читай также: Зеленский назвал возможную причину роста случаев COVID Киевская область - 1961

Киевская область - 1961 Львовская область - 2658

Луганская область - 56

Николаевская область - 320

Одесская область - 1081

Полтавская область - 278

Ровенская область - 2297

Сумская область - 208

Тернопольская область - 1403

Харьковская область - 1482

Херсонская область - 179

Хмельницкая область - 544

Черновицкая область - 3869

Черкасская область - 536

Черниговская область – 385.

При этом в статистике отсутствуют данные по оккупированным территориям Крыма и Донбасса.

Напомним, в Украине в последние дни выявляют необычно много новых случаев заражения коронавирусом. Только за среду и четверг было подтверждено 689 и 683 случая заражения соответственно.

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