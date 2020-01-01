В Одессе разобрали завалы обрушившегося дома

В ночь на 10 июня на улице Ясная рухнула часть четырехэтажного здания, никто из жильцов не пострадал.

В Одессе ликвидировали последствия обвала части четырехэтажного жилого дома на ул. Ясная, сообщила пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 13 июня работы по разборке строительных конструкций завершено", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение 10-12 июня проводились работы по демонтажу аварийных конструкций здания и уборке строительного мусора. Всего вывезено 548 м3 строительного мусора.

Напомним, утром в среду стало известно, что в Одессе на Французском бульваре обрушился жилой дом. Из-под четырехэтажного здания вывели 25 человек, информации о жертвах и пострадавших не поступало.

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