Местная жительница наняла двух "рэкетиров", чтобы выбить деньги из знакомого.

На Закарпатье копы спасли мужчину от наемных рэкетиров

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На Закарпатье копы спасли мужчину от наемных рэкетиров

На Закарпатье полиция задержала группу рэкетиров. Двое мужчин требовали возвращения несуществующего долга, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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“Оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области, детективы следственного управления полиции области за процессуального сопровождения прокуратуры Закарпатской области и силовой поддержки спецподразделений КОРД и ТОР задержали двух жителей города Хуст, которые требовали средства с пострадавшего“, - рассказали в полиции.

Двое мужчин по просьбе знакомой женщины должны были “выбить“ из жителя города 21 тысчу гривен. Ранее мужчина выполнял строительные работы по месту жительства женщины, после которых она выплатила работнику указанную сумму, но решила вернуть средства преступным путем.

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Попытки вернуть деньги сопровождались избиением и даже угрозами убийства.

В пятницу, 12 июня, злоумышленники были задержаны. Решается вопрос об уведомлении о подозрении по ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия.

Напомним, в Киеве мужчина забил до смерти коллегу по работе. Полицейские смогли раскрыть убийство только спустя почти полгода.

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