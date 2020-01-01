Степанов обвинил украинцев в ухудшении ситуации с COVID-19

По мнению министра, граждане перестали придерживаться карантинных ограничений, что и спровоцировало рост заболеваемости.

Основой причиной рекордного увеличения новых случаев коронавируса является несоблюдение гражданами карантина. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга в субботу, 13 июня.

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“То, что мы перестали придерживаться тех правил, которые установлены в стране, которые рекомендует Минздрав – мы видим те цифры, которые каждый день я непосредственно озвучиваю. И это главная причина“, - заявил глава медицинского ведомства.

По словам Степанова, количество тестирований на коронавирус действительно выросло, но есть еще другие показатели, которые прямо указывают на распространение коронавирусной болезни в стране. В частности помимо контактных лиц растет количество людей, которые обращаются с подозрением на COVID-19.

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Особенно заметно ситуация ухудшается во Львовской и Закарпатской областях, а также в Киеве.

Степанов сообщил, что за минувшие сутки в целом было осуществлено 18 247 тестов на коронавирус, из них 10 896 методом ПЦР и 7 351 методом ИФА.

Министр добавил, что в субботу будет проведено заседание Комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где будут приняты определенные решения в связи с ухудшением ситуации.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали рекордные 753 случая заражения коронавирусом. До этого два дня подряд в Украине регистрировали более 680 новых случаев.

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