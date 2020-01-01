Кинотеатры пока открывать не будут – Минздрав

Чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации с коронавирусом, запрет на работу кинотеатров продлили.

Кабинет Министров решил пока не возобновлять работу кинотеатров. Такое решение было принято на заседании правительства в пятницу, 12 июня, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга в субботу.

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“Мы ограничили деятельность кинотеатров с целью предотвращения ухудшения эпидемиологической ситуации. То есть, наши кинотеатры не открываются“, - сказал министр.

Степанов добавил, что встречался с представителями крупных сетей кинотеатров, и заверил, что “все эти вопросы были согласованы“.

Следует отметить, что ранее планировалось разрешить работу кинотеатров со 2 июля.

Напомним, на фоне стремительного роста выявленных случаев коронавируса правительство решило отменить пробное тестирование для выпускников.

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