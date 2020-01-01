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Кинотеатры пока открывать не будут – Минздрав

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Чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации с коронавирусом, запрет на работу кинотеатров продлили.
Кинотеатры пока продолжат стоять пустыми
Кинотеатры пока продолжат стоять пустыми
pixabay.com

Кабинет Министров решил пока не возобновлять работу кинотеатров. Такое решение было принято на заседании правительства в пятницу, 12 июня, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга в субботу.

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“Мы ограничили деятельность кинотеатров с целью предотвращения ухудшения эпидемиологической ситуации. То есть, наши кинотеатры не открываются“, - сказал министр.

Степанов добавил, что встречался с представителями крупных сетей кинотеатров, и заверил, что “все эти вопросы были согласованы“.

Следует отметить, что ранее планировалось разрешить работу кинотеатров со 2 июля.

Напомним, на фоне стремительного роста выявленных случаев коронавируса правительство решило отменить пробное тестирование для выпускников.

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Теги: карантин, коронавирус, Степанов, Минздрав, кинотеатр
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