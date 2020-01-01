В Харькове выявили подпольный завод ядохимикатов

СБУ сообщает о нескольких цехах и фасовочной линии, нелегально производивших опасные вещества.

СБУ не допустила на украинский рынок крупную партию контрафактных средств для обработки растений. Об этом информирует пресс-центр Службы безопасности Украины.

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“Служба безопасности Украины разоблачила масштабное изготовление контрафактных средств защиты растений и других видов сельхозхимии под видом торговых марок известных мировых брендов. Оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес жители Харьковской области. Они, используя сырье китайского производства, производили контрафактные средства для борьбы с вредителями и болезнями растений“, - говорится в сообщении.

Дельцы изготавливали и складировали фальсификат в частных домах в Харьковской области, а также производственных помещениях в промзонах в Харькове, где было оборудование для фасовки и упаковки контрафактной продукции. По данным СБУ, свою продукцию злоумышленники планировали продавать фермерам по всей Украине.

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В рамках зарегистрированного уголовного производства по ст. 321 (незаконное производство ядовитых или сильнодействующих веществ) Уголовного кодекса Украины прекращена деятельность трех подпольных цехов по изготовлению отравляющих веществ и производственной линии для упаковочной тары. Также выявлено 5 складских помещений, в которых организаторы хранили готовую продукцию.

Правоохранители изъяли оборудование для производства фальсифицированных средств, более 50 тонн готовой контрафактной продукции и почти 5 тонн ядовитого сырья. Также выявлено пресс-формы с логотипами иностранных фирм, упаковочную тару, этикетки с названиями препаратов и голографическим изображением.

По заключению профильных экспертов, попадание такой партии некачественной продукции к аграриям могло нанести существенный ущерб сельскому хозяйству, - отметили в СБУ.

Напомним, на Одесчине через границу провезли контрабандный арсенал оружия. Пограничники совместно с сотрудниками СБУ изъяли оружие уже дома у злоумышленника. Среди изъятого - антикварное и коллекционное оружие.

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