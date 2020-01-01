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В Харькове с крыши дома бросили гранату

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Полиция обнаружила на месте взрыва металлический предмет цилиндрической формы. Местные жители говорят, что с крыши бросили гранату.
В результате взрыва никто не пострадал
В результате взрыва никто не пострадал
Нацполиция Украины

В Харькове произошел взрыв вблизи пятиэтажного дома по ул.Зерновой, сообщает пресс-служба полиции.

"В полицию поступило сообщение от жительницы пятиэтажки по ул.Зерновая о том, что с крыши дома неизвестные бросили предмет, похожий на гранату. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции. По адресу полицейские обнаружили и изъяли металлический предмет цилиндрической формы", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

На днях в Харьковской области бывший участник ООС подорвался на гранате Ф-1 в лесополосе и умер от полученных ранений.

После этого от взрыва гранаты погиб бывший атошник на Сумщине.

 

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Теги: Харьков, дом, взрыв, граната
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Источник: korrespondent.net

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