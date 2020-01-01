Под Ровно отлетевшее колесо грузовика убило 11-летнюю девочку

От груженного бревнами Урала отлетела деталь колеса и попала в ребенка.

В Заречненском районе Ровенской области отлетевшее от грузового автомобиля колеса смертельно травмировало 11-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

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Смертельный инцидент произошел в пятницу, 12 июня, около 13 часов дня в селе Новоречица. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что во время движения от грузового автомобиля “УРАЛ-4320“, перевозившего древесину, отвалилось бортовое кольцо с колесного диска. Деталь отлетела на 20 метров и попала в 11-летнюю девочку, которая вместе с матерью стояла у придорожного магазина.

Девочка получила тяжелые травмы, поэтому немедленно вызвали скорую помощь. Кроме того, свидетели происшествия личным автомобилем вместе с потерпевшей поехали навстречу “скорой“. Однако, жизнь ребенку спасти не удалось: медики лишь констатировали ее смерть, - рассказали в полиции.

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По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователем начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Сообщается, что 24-летний водитель грузовика на момент трагедии был трезв.

У 31-летней матери погибшей девочки осталось двое младших детей.

Напомним, в ДТП под Хмельницким погибли сразу три человека. На трассе столкнулись два микроавтобуса.

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