В ВСУ очередной всплеск COVID: 19 заболевших

В Украинской армии на данный момент 173 заболевших коронавирусом. Почти столько же уже выздоровели.

В Вооруженных силах Украины за сутки подтверждено 19 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в субботу, 13 июня.

"По состоянию на 10:00 13 июня в Вооруженных силах Украины болеет 173 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 169 человек, летальных случаев - 4", - сказано в сообщении.

Из новых заболевших 7 человек госпитализированы: Черновицкий военный госпиталь - 1, Ровенский военный госпиталь - 1, изолятор воинской части Киевской области - 4, еще 1 военный находится в изоляторе воинской части и будет направлен в Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ.

По информации медиков, состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 12 человек (Львовская область - 4 военных и 1 сотрудник ВСУ, Харьковская - 1 военный и 1 сотрудник ВСУ, Винницкая область - 3 военных, Киевская область - 1 военный и 1 сотрудник ВСУ). Симптомы заболевания у них отсутствуют.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 536 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 93 человека.

Днем ранее в ВСУ выявили 6 новых случаев коронавируса.

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