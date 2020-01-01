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Закон о референдуме обещают принять осенью

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В первом чтении законопроект могут проголосовать 18 июня, а окончательно примут не раньше осени.
Президент определил законопроект как неотложный
Президент определил законопроект как неотложный
iportal.rada.gov.ua

Верховная Рада рассмотрит законопроект о референдуме уже на следующей пленарной неделе, документ рассчитывают принять осенью. Об этом заявила замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук в эфире телеканала Интер.

"Мы рассчитываем принять в первом чтении уже в этот четверг в Верховной Раде. Уже после лета мы в целом примем", - сказала нардеп.

По ее словам, до проведения местных выборов никаких вопросов на референдум выносить не будут.

Напомним, 9 июня президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о народовластии. Это комплекс проектов, в которые, в частности, входит восстановление закона о всеукраинском референдуме.

 

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Теги: законы, референдум, Рада, Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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