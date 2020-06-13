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Зеленский поздравил Мариуполь с 6-й годовщиной освобождения

Комментариев: 1
Шесть лет назад крупнейший украинский город на северном берегу Азовского моря был освобожден от захватчиков.
Зеленский поздравил Мариуполь с годовщиной освобождения
Зеленский поздравил Мариуполь с годовщиной освобождения
facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Мариуполь с шестой годовщиной освобождения от боевиков, захвативших город весной 2014 года. Поздравление размещено на персональной Фейсбук-странице Владимира Зеленского.

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“Шесть лет с того исторического дня, когда Мариуполь был освобожден от оккупантов и над городом снова был поднят украинский флаг. Этот день является наглядным доказательством простой истины: когда мы, украинцы, объединены, для нас нет ничего невозможного“, - написал Зеленский.

С Днем освобождения, Мариуполь! Мы все гордимся тобой. Гордимся нашими защитниками, гордимся мариупольцами – трудолюбивыми и мужественными людьми. Спасибо всем, кто в 2014 году освобождал город и принес желаемый мир, - отметил глава государства.

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Президент подчеркнул, что сделает всё, чтобы однажды долгожданный мир и сине-желтый флаг были в каждом украинском городе на востоке Украины и в Крыму.

Напомним, на фронте не утихают обстрелы. Агрессор продолжает обстреливать оборонительные позиции защитников Украины, применяя в том числе запрещенные Минскими договоренностями артсистемы.

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Теги: Мариуполь, конфликт на Донбассе, Зеленский, президент
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Комментариев (1)
Vodavozz    13.06.2020, 14:47
Оценка:  -22
Vodavozz
Зе,ты абсолютный дегенерат!
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