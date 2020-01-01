Кабмин отменил обсервацию для приезжающих из Крыма и ОРДЛО
Кабинет министров ослабил правила обсервации для лиц, приезжающих из-за рубежа, а также отменил ее для тех, кто прибывает из ОРДЛО и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанова.
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Постановление, принятое Кабмином 12 июня, предусматривает, что иностранцы и лица без гражданства (кроме постоянно проживающих на территории Украины или признанных беженцами, или которые нуждаются в дополнительной защите) не могут пересекать государственную границу без наличия полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19 и обсервацией.
В то же время обязательную обсервацию должны пройти только те лица, которые прибывают из стран или являются гражданами (подданными) стран с широким распространением COVID-19.
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При этом отменяется требование обязательной обсервации для лиц, въезжающих с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя, после восстановления пропуска лиц через КПВВ.
Согласно постановлению, необходимо предусмотреть обязательное наличие в контрольных пунктах мест для проведения медицинского осмотра.
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Документом также предусматривается дополнительное основание для отказа в пропуске лиц во время выезда из ОРДЛО, а именно то, что в период действия карантина лицо не дало согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса “Дій вдома“ до выезда из временно оккупированных территорий через контрольный пункт.
Напомним, Кабинет Министров решил пока не возобновлять работу кинотеатров. Такое решение было принято на заседании правительства в пятницу, 12 июня, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга в субботу.
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