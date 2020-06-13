Кабмин внес в Раду новую программу своей работы

Первая версия подверглась критике и была отклонена парламентариями.

Кабинет министров передал на рассмотрение в Верховную Раду обновленную программу деятельности правительства. Об этом заявила заместитель главы фракции “Слуга народа“ Евгения Кравчук в эфире одного из телеканалов, пишет “Украинская правда“.

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“Внесена уже программа, действительно она сегодня была зарегистрирована“, - сказала Кравчук.

По ее словам, в отличие от предыдущего варианта программы, количество страниц обновленной версии увеличилось в десять раз – “с 8 до приблизительно 80 страниц“.

Мы в четверг будет рассматривать ее в зале, а до этого ее рассмотрят комитеты. Во второй половине недели будет уже окончательно понятно, поддержит ли Верховная Рада этот документ, - отметила народный депутат.

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По ее словам, в той части, которая касается комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, где работает сама Кравчук, программа стала заметно лучше.

В ней больше конкретных цифр. Эта программа имеет намного больше шансов, что будет принята, - считает заместитель главы фракции.

Напомним, в пятницу Кабмин утвердил новую Программу деятельности. Ранее первая версия программы была отклонена Верховной Радой.

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