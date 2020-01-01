Пункты пропуска на Донбассе возобновили работу 10 июня, но сепаратисты три дня никого не пропускали.

Абитуриенты хотели принять участие в пробном ВНО, но его отменили dpsu.gov.ua

Сепаратисты самопровозглашенной "ЛНР" спустя три дня начали пропускать граждан через пункт пропуска Станица Луганская, сообщает Госпогранслужба в субботу, 13 июня.

"По состоянию на 10.00 13 июня через КПВВ Станица Луганская на контролируемую территорию Украины проследовало 54 гражданина, среди которых 34 абитуриента", - говорится в сообщении.

Абитуриенты приехали на пробное внешнее оценивание, но его проведение отменили.

В ГПСУ также сообщили, что пропуск лиц с временно оккупированной территории на контролируемую будет осуществляться с 7 утра до 13, а с 13 до 17 - будут пропускать в обратном направлении.

При этом пункт пропуска Марьинка в Донецкой области остается заблокированным.

Cмотрите фотогалерею: Сепаратисты начали пропускать людей через КПВВ

Напомним, с 10 июня на Донбассе открылись пункты въезда и выезда. У КПВВ образовались очереди желающих попасть на неподконтрольную территорию, но сепаратисты три дня никого не пропускали.

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