Сепаратисты начали пропускать людей через КПВВ
Сепаратисты самопровозглашенной "ЛНР" спустя три дня начали пропускать граждан через пункт пропуска Станица Луганская, сообщает Госпогранслужба в субботу, 13 июня.
"По состоянию на 10.00 13 июня через КПВВ Станица Луганская на контролируемую территорию Украины проследовало 54 гражданина, среди которых 34 абитуриента", - говорится в сообщении.
Абитуриенты приехали на пробное внешнее оценивание, но его проведение отменили.
В ГПСУ также сообщили, что пропуск лиц с временно оккупированной территории на контролируемую будет осуществляться с 7 утра до 13, а с 13 до 17 - будут пропускать в обратном направлении.
При этом пункт пропуска Марьинка в Донецкой области остается заблокированным.
Cмотрите фотогалерею: Сепаратисты начали пропускать людей через КПВВ
Напомним, с 10 июня на Донбассе открылись пункты въезда и выезда. У КПВВ образовались очереди желающих попасть на неподконтрольную территорию, но сепаратисты три дня никого не пропускали.
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