Украинская делегация после возвращения из Парижа сдала тесты на COVID-19

СМИ сообщают, что тесты у двух чиновников оказались положительными. Однако официального подтверждения этому пока нет.

Правительственная делегация Украины, которая накануне была с рабочим визитом в Париже, в полном составе сдала тесты на коронавирус. Об этом в субботу, 13 июня, сообщает КиевVласть со ссылкой на вице-премьера Украины Алексея Резникова.

"Вчера после возвращения из Парижа наша делегация в полном составе добровольно сдала тесты на коронавирус. Ждем результаты", – сообщил Резников, подчеркнув, что сдает такой тест после каждой поездки.

При этом вице-премьер отметил, что "чувствует себя нормально".

Тем временем издание Страна со ссылкой на источник в Офисе президента сообщает о вспышке коронавируса в Офисе президента. В частности, по данным издания, заразился министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Кроме того, по данным телеграм-каналов, заразился и советник президента Украины Руслан Демченко.

Оба вчера были на переговорах с советником президента Франции в Париже, где встречались с внешнеполитическим советником лидера Франции Эммануэлем Бонном.

При этом диагноз по обоим стал известен уже после прилета из Парижа.

Накануне также сообщалось, что первая леди страны Елена Зеленская ушла на самоизоляцию после положительного теста на коронавирус.

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