Зеленский собрал срочное совещание из-за нового рекорда COVID-19

Президент потребовал от Кабмина решений в связи с ухудшением ситуации в стране.

Президент ожидает от Кабинета Министров прогнозов и решений в связи с резким ростом количества лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба главы государства по итогам селекторного совещания, которое состоялось в Офисе президента в субботу, 13 июня.

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Отмечается, что президент Владимир Зеленский собрал Кабинет Министров и правоохранительные ведомства на селекторное совещание, в ходе которого выразил обеспокоенность количеством заболевших.

Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения. Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений, - сказал президент.

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Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что беспокойство вызывает повышенное количество госпитализированных с признаками коронавирусной инфекции, число пневмоний и увеличение выявленных случаев заражения.

Причины для паники нет, но есть “колокольчики“, которые требуют реакции, - поддержал Максима Степанова премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Глава правительства предложил определиться с моделью усиленного контроля за соблюдением правил адаптивного карантина.

Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт – места, где могут быть скопления людей. Ответственность за эти скопления – на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную Кабинетом Министров, - отметил Владимир Зеленский.

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Денис Шмыгаль отметил, что международный опыт показывает эффективность административной ответственности для нарушителей.

В свою очередь глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко отчитался, что за время карантина было составлено более 12,5 тыс. административных протоколов за его нарушения, а суды вынесли решений по ним на общую сумму штрафов в 4,5 млн грн.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали рекордные 753 случая заражения коронавирусом. До этого два дня подряд в Украине регистрировали более 680 новых случаев.

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