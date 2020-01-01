Пробное ВНО можно пройти онлайн

Абитуриентов просят не приходить в пункты, где должно было состояться оценивание а пройти пробное ВНО дома.

Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО), которое должно было состояться 15 и 17 июня, можно будет пройти в режиме онлайн дома. Об этом в субботу, 13 июня, сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Абитуриентов также просят не приходить в пункты, где должно было состояться оценивание.

"Мы просим вас 15 июня и 17 июня не приходить на пункты проведения пробного ВНО, кроме ответственных за пункты и их помощников, а также сообщить об этом всем вашим друзьям, знакомым, коллегам, кто, возможно, также должен прийти к нам в этот понедельник", - говорится в сообщении.

Так, учитывая сложившуюся ситуацию, УЦОКО предлагает участникам пройти тестирование дома следующим образом:

- 15 и 17 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по украинскому языку и литературе;

- выполнить задание тестовой тетради;

- до 19 июня внести свои ответы к сервису определения результатов;

- получить свой результат за тестирование.

"Во время работы с тестовой тетрадью старайтесь придерживаться временных рамок и не отвлекаться. Сервис определения результатов будет работать с 11:00 17 июня до 18:00 19 июня", - сказано в сообщении.

Также в Центре напомнили, что эксперты Украинского центра оценивания образования разберут каждое задание четырех популярных предметов, предоставят развернутые объяснения на все вопросы тестов по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике и английскому языку и посоветуют, как успешно сдать ВНО в 2020 году.

"Ваши тестовые тетради находятся на пунктах проведения пробного ВНО, информацию о возможности получения этих тетрадей вы сможете получить в своих личных кабинетах участников", - подчеркнули в Центре.

Напомним, сегодня стало известно, что в Украине пробное ВНО отменили из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Ранее образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что власти могут в этом году отменить ВНО, которое должно начаться уже 25 июня и продлится до 17 июля.

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