В Одессе двое кавказцев порезали ножом прохожего

Полицейские оперативно задержали злоумышленников, один из которых оказался в розыске.

В Одессе правоохранители оперативно задержали двух иностранцев, которые с ножом набросились на прохожего. Об этом информирует пресс-служба областного управления полиции.

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“Инцидент произошел на парковке возле одного из супермаркетов на улице Генуэзской. Злоумышленники сначала спровоцировали с мужчиной конфликт, после чего один избил его, а второй ударил ножом в живот“, - рассказали полицейские.

Нападавшие с места совершения преступления скрылись, карету скорой медицинской помощи и полицию на место происшествия вызвали прохожие.

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Полицейские в ходе реализации неотложных розыскных мероприятий по горячим следам задержали двух выходцев из кавказского региона, 1992 и 1995 рождения. По их месту проживания следователи изъяли предполагаемое орудие преступления – нож, а также одежду со следами крови.

Как выяснилось, одного из задержанных разыскивают столичные полицейские за совершение квартирной кражи. Сейчас действия фигурантов квалифицированы по частям 2 и 4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения обоих поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, на Закарпатье копы спасли мужчину от наемных рэкетиров. Местная жительница наняла двух “рэкетиров“, чтобы выбить деньги из знакомого.

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