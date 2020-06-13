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В Одессе двое кавказцев порезали ножом прохожего

Комментариев: 3
Полицейские оперативно задержали злоумышленников, один из которых оказался в розыске.
Преступников оперативно задержали
Преступников оперативно задержали
кадр из видео

В Одессе правоохранители оперативно задержали двух иностранцев, которые с ножом набросились на прохожего. Об этом информирует пресс-служба областного управления полиции.

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“Инцидент произошел на парковке возле одного из супермаркетов на улице Генуэзской. Злоумышленники сначала спровоцировали с мужчиной конфликт, после чего один избил его, а второй ударил ножом в живот“, - рассказали полицейские.

Нападавшие с места совершения преступления скрылись, карету скорой медицинской помощи и полицию на место происшествия вызвали прохожие.

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Полицейские в ходе реализации неотложных розыскных мероприятий по горячим следам задержали двух выходцев из кавказского региона, 1992 и 1995 рождения. По их месту проживания следователи изъяли предполагаемое орудие преступления – нож, а также одежду со следами крови.

Как выяснилось, одного из задержанных разыскивают столичные полицейские за совершение квартирной кражи. Сейчас действия фигурантов квалифицированы по частям 2 и 4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения обоих поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, на Закарпатье копы спасли мужчину от наемных рэкетиров. Местная жительница наняла двух “рэкетиров“, чтобы выбить деньги из знакомого.

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Теги: Одесса, хулиганство, нож
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Комментариев (3)
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bugrov3    13.06.2020, 17:19
Оценка:  +1
bugrov3
зверьё наводнило Украину.
Глод    13.06.2020, 17:18
Оценка:  0
Глод
К сведнию РНБО. Страны Закавказья, тоже относятся к странам миграционного риска.
RomaCrimea    13.06.2020, 17:48
Оценка:  -23
RomaCrimea
Забыли, кто вас е6ет и кормит?
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