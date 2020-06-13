В Минздраве рассказали, возможен ли возврат к жесткому карантину

Главный санврач отметил, что во время действия жесткого общенационального карантина уровень заболеваемости был низким.

Несмотря на рост количества новых случаев коронавируса в Украине, правительство не планирует возвращать жесткий карантин на всей территории страны. Тем не менее, отдельные регионы на свое усмотрение могут усиливать ограничения. Об этом на брифинге в Киеве заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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“Сейчас мы не рассматриваем вопрос сиюминутного возвращения к более жестким мерам, поскольку на территории Украины работает адаптивный карантин“, - заявил Ляшко.

При этом главный санврач считает, что выбранная государством в начале пандемии стратегия жесткого карантина была правильной, о чем свидетельствуют низкие показатели заболеваемости в тот период.

Напомним, Зеленский собрал срочное совещание из-за нового рекорда COVID-19. Президент потребовал от Кабмина решений в связи с ухудшением ситуации в стране.

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