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В Минздраве рассказали, возможен ли возврат к жесткому карантину

Комментариев: 1
Главный санврач отметил, что во время действия жесткого общенационального карантина уровень заболеваемости был низким.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фейсбук МВД

Несмотря на рост количества новых случаев коронавируса в Украине, правительство не планирует возвращать жесткий карантин на всей территории страны. Тем не менее, отдельные регионы на свое усмотрение могут усиливать ограничения. Об этом на брифинге в Киеве заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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“Сейчас мы не рассматриваем вопрос сиюминутного возвращения к более жестким мерам, поскольку на территории Украины работает адаптивный карантин“, - заявил Ляшко.

При этом главный санврач считает, что выбранная государством в начале пандемии стратегия жесткого карантина была правильной, о чем свидетельствуют низкие показатели заболеваемости в тот период.

Напомним, Зеленский собрал срочное совещание из-за нового рекорда COVID-19. Президент потребовал от Кабмина решений в связи с ухудшением ситуации в стране.

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Теги: карантин, Виктор Ляшко, Минздрав
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Комментариев (1)
Vodavozz    13.06.2020, 17:33
Оценка:  -24
Vodavozz
Кретины полоумные!Ослаблением карантина вы всё испортили,тупые мрази!Нужно было подождать до 22 июня и не ослаблять карантин!Захотели рискнуть,суки?Теперь сглатывайте!
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