Взятка в $6 млн: ОГП проверяет своего сотрудника

В Офисе генерального прокурора проводят расследование по факту вмешательства их сотрудника в Единый реестр досудебных расследований.

Генеральная инспекция Офиса генерального прокурора начала служебное расследование по факту незаконного вмешательства в Единый реестр досудебных расследований. Об этом в субботу, 13 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, сегодня в САП и НАБУ сообщили, что для задержания фигурантов дела о взятке в $6 млн они использовали поддельное постановление о прекращении производства. Также отмечалось, что было зафиксировано, как одна из сотрудниц Офиса генпрокурора проводит онлайн-мониторинг ЕРДР по поводу того, действительно ли это решение не только на бумаге, а отмечено в ЕРДР.

В Офисе генпрокурора предварительно подтвердили факт вмешательства их сотрудника в ЕРДР.

"По предварительным данным, работником Офиса Генпрокурора был осуществлен вход в ЕРДР для проверки информации о закрытии уголовного производства по подозрению эксминистра экологии", - говорится в сообщении.

"Закрыть это производство путем предоставления 6 млн долларов США неправомерной выгоды руководителям антикоррупционных органов пыталась группа лиц. 12 июня 2020 были задержаны Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой при попытке передачи взятки", - добавили у генпрокурора.

Там также сообщили, что сейчас устанавливается круг причастных к вмешательству в ЕРДР людей. В случае подтверждения информации, будет решаться вопрос об их отстранении от занимаемых должностей и привлечения к ответственности.

Напомним, вчера в НАБУ сообщили о задержании чиновников, пытавшихся дать им взятку в $6 млн за закрытия угловного дела.

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