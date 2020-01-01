В МОЗ рассказали, будет ли ужесточение карантина

Более жесткие карантинные меры могут вводиться на уровне областных администраций, в то же время по всей стране усилят контроль за соблюдением уже действующих ограничений.

В правительстве не рассматривают возврат к жесткому карантину из-за роста количества новых случаев коронавируса в Украине, но усилят контроль за соблюдением действующих ограничений. Об этом в субботу, 13 июня, на брифинге в Киеве заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, сейчас нет необходимости в одномоментном возврате к жестким ограничениям, поскольку в стране действует адаптивный карантин.

При этом Ляшко анонсировал усиление контроля за соблюдением карантина.

"Сегодня было поручено контролирующим органам значительно усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования противоэпидемических норм", - сообщил чиновник.

Кроме того, были рассмотрены вопросы улучшения соблюдения карантинных норм во время городских, пригородных и междугородных перевозок. В частности, планируется увеличить число транспорта на маршрутах.

"Отдельно также рассмотрели вопрос относительно изменения графика работы государственных учреждений, чтобы свести в час пик до минимума и уменьшить нагрузку на городской и междугородний транспорт, чтобы уменьшить возможное скопление людей", - сообщил Ляшко.

По его словам, сейчас погодные условия не позволяют людям в полной мере соблюдать эпидемические нормы во время проезда в транспорте.

"Стоит жаркая погода, и если не придерживаться норм, это значительно ухудшает использование той же самой маски. Это приводит к тому, что люди нарушают социальную дистанцию", - сказал Ляшко, отметив, что увеличение числа контактов приводит к увеличению риска инфицирования.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский поручил усилить проверки соблюдения карантина.

Как сообщалось, сегодня в Украине был обновлен рекорд заболеваемости COVID-19.

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