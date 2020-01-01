Проведение ВНО под вопросом - Ляшко
Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что нынешняя эпидситуация в Украине позволяет проведение внешнего независимого оценивания в установленные сроки, однако окончательное решение будет принято незадолго до запланированной даты ВНО. Об этом он сказал на брифинге в субботу, 13 июня.
"Сегодняшняя эпидситуация позволяет нам провести внешнее независимое оценивание, которое предусмотрено на 25 июня", - сказал Ляшко.
В то же время он отметил, что, несмотря на рост лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрела два показателя, оценка которых 20-22 июня, будет свидетельствовать о возможности проведения ВНО в предложенные сроки или перенос.
Ляшко не уточнил, какие именно показатели будут оцениваться для принятия решения о возможности проведения ВНО.
Вместе с тем, он напомнил, что решением правительства проведение пробного ВНО перенесено в онлайн-режим.
Напомним, сегодня стало известно, что в Украине пробное ВНО отменили из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
Ранее образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что власти могут в этом году отменить ВНО, которое должно начаться уже 25 июня и продлится до 17 июля.
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