В Одессе иностранцы ранили ножом местного жителя

Полиция по горячим следам задержала нападавших. Один из них находится в розыске за квартирную кражу.

В Одессе два выходца из кавказского региона спровоцировали конфликт с местным жителем, в ходе которого мужчина получил ножевое ранение туловища. Полицейским удалось оперативно задержать нападавших. Об этом в субботу, 13 июня, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что инцидент произошел на парковке возле одного из супермаркетов на улице Генуэзской. Злоумышленники сначала спровоцировали с мужчиной конфликт, после чего один избил его, а второй ударил ножом в живот.

Нападавшие с места совершения преступления скрылись, карету скорой медицинской помощи и полицию на место происшествия вызвали прохожие.

Полицейские по горячим следам задержали двух выходцев из кавказского региона, 1992 и 1995 рождения. По их месту проживания следователи изъяли предполагаемое орудие преступления - нож и одежду со следами крови.

"Как выяснилось, одного из задержанных разыскивают столичные полицейские за совершение квартирной кражи. Сейчас действия фигурантов квалифицированы по статье о хулиганстве (частям 2 и 4 ст.296) Уголовного кодекса Украины", - сообщил заместитель начальника криминальной полиции Шевченковского отделения полиции Александр Твердиков.

До избрания меры пресечения оба помещены в СИЗО.

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Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина с ножом ранил двух человек. Прибывшие полицейские нашли и задержали нападавшего.

А в Виннице убили военнослужащего. Мужчину нашли на улице посреди ночи с ножевым ранением в живот.

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