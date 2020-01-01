Стали известны результаты теста на COVID-19 Резникова и Ермака

Вернувшимся из Парижа членам украинской делегации сделали тесты на коронавирус. Результаты всех тестов - отрицательные.

Инфицированных среди украинской делегации, которая накануне вернулась из Парижа, не обнаружили, результаты тестов у всех были отрицательными. Об этом в субботу 13 июня, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"После возвращения из Франции украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. У представителей Офиса Президента Украины и Кабинета Министров результаты тестов были отрицательными – COVID-19 не обнаружили", - говорится в сообщении.

В состав делегации входили министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, глава Минкульта Александр Ткаченко, а также руководитель президентского офиса Андрей Ермак и его советник.

Отмечается, что все работники офиса главы государства регулярно проходят проверку на инфицирование коронавирусом.

Напомним, сегодня некторые СМИ со ссылкой на источник в Офисе президента сообщили о вспышке коронавируса в Офисе президента. В частности, говорилось о заражении министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резникова и советника президента Украины Руслана Демченко.

Накануне также сообщалось, что первая леди страны Елена Зеленская ушла на самоизоляцию после положительного теста на коронавирус.

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