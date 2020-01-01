Два мальчика на велосипеде выхали с прилегающей улицы ибыли сбиты микроавтобусом. Против водителя открыли уголовное дело.

В селе Магала Черновицкой области микроавтобус сбил двух мальчиков на велосипеде. Обоих госпитализировали с черепно-мозговыми травмами. Об этом в субботу, 13 июня, сообщает полиция Черновицкой области.

"В результате наезда микроавтобуса травмированы двое велосипедистов. У обоих пострадавших медики диагностировали травмы головы", - отмечают в ведомстве.

Правоохранители выяснили, что 52-летний водитель автомобиля Ford Transit двигался по дороге в селе Магала, не справился с управлением и допустил наезд на двух мальчиков, которые выехали на велосипеде с прилегающей улицы.

Пострадавшие дети – местные жители, в возрасте 8 и 9 лет. Медики доставили их в больницу с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга". Младший из мальчиков сейчас лечится амбулаторно дома, старший остается под наблюдением врачей.

По факту ДТП начато уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта (части 1 статьи 286) Уголовного кодекса Украины.

Cмотрите фотогалерею: Автобус сбил двух детей в Черновицкой области

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