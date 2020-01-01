Еще один "слуга народа" заразился COVID-19

На прошлой неделе Максим Перебийнос присутствовал в зале заседаний парламента. Аппарат Рады составляет список лиц, с которыми контактировал депутат.

Депутат из фракции Слуга народа Максим Перебийнос заразился коронавирусом. Об этом в субботу, 13 июня, сообщает LIGA.net со ссылкой на замглавы фракции Евгению Кравчук.

По ее словам, сейчас депутат чувствует себя нормально, он находится дома на самоизоляции.

Кравчук отметила, что на этой неделе комитет, в который входит Перебийнос, проводил заседание в режиме видеоконференции. Однако на прошлой неделе он был в зале, поэтому сейчас аппарат Рады составляет список лиц, с которыми контактировал депутат.

Накануне также сообщалось, что первая леди страны Елена Зеленская ушла на самоизоляцию после положительного теста на коронавирус.

Сегодня в Офисе президента сообщили, что вернувшимся из Парижа членам украинской делегации сделали тесты на коронавирус. Результаты всех тестов - отрицательные.

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