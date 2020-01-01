В Украине обесточены почти 350 населенных пунктов

Самые масштабные отключения света в Тернопольской и Хмельницкой областях – по 83 населенных пункта.

Бригады облэнерго уже работают над восстановлением энергоснабжения kerch.fm

В Украине обесточены 348 населенных пунктов в девяти областях из-за осложнения погодных условий. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в воскресенье, 14 июня.

"В результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач, обесточены 348 населенных пунктов в девяти областях, а именно: Тернопольская – 83, Хмельницкая – 83, Житомирская – 42, Запорожская – 35 Закарпатская – 31, Киевская – 31, Черновицкая – 22, Кировоградская – 15 и Днепропетровская – 6", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также указано, что в пострадавших регионах произошло падение 32 деревьев, подтоплены 49 жилых домов, 73 двора, 35 приусадебных участка, три подвалы. Частично повреждены кровли 12 зданий и частично повреждено покрытие автодорог (регионального, территориального и местного значения) протяженностью около 2,5 км.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Подразделения ГСЧС распилили и убрали рухнувшие деревья, откачано более 450 кубов воды.

Напомним, 13 июня в Украине были обесточены 80 населенных пунктов в семи областях. Это произошло из-за осложнения погодных условий.

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