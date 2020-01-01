На Луганщине в "серой зоне" произошел крупный пожар

С возгоранием сухой травы и лесной подстилки в Новоайдаровском районе боролись 84 человека и 17 единиц техники.

В Луганской области спасатели потушили пожар сухой травы и лесной подстилки в "серой зоне" который распространился на площадь в 10 гектаров. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в воскресенье, 14 июня.

"13 июня в ГСЧС поступила информация, что в "серой зоне" вблизи села Орехово-Донецкое Новоайдаровского района на территории Славяносербского лесничества в 69 и 73 кварталах возник пожар сухой травы и лесной подстилки. В 13 ч. 50 мин. пожар локализован на площади 10 га", – говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара были задействованы 84 человека и 17 единиц техники, в том числе два пиротехнических отделения, которые изъяли 54 патрона 7,62 мм и одну минометную мину калибра 82 мм.

По состоянию на утро 14 июня открытого огня не наблюдается. Спасатели дежурят на месте.

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