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За сутки выявлено 648 новых случаев COVID-19: Обновленные данные СНБО

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За прошедшие сутки в Украине от COVID-19 умерли 9 человек.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В Украине за минувшие сутки лабораторно зафиксировали 648 новых случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Всего в Украине зафиксировали 31 154 случая коронавируса. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

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За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 9 человек, всего скончались уже 889 человек.

196 выздоровели за минувшие сутки, всего коронавирусную болезнь побороли 14 082 украинца.

Наибольшее количество новых инфицирований зафиксировано во Львовской (139), Закарпатской (49) областях, а также в Киеве (66 случаев).

В Луганской и Полтавской областях за прошедшие стуки не фиксировали ни одного случая COVID-19.

Ситуация по регионам выглядит так:

  • Винницкая область - 1393
  • Волынская область - 1398
  • Днепропетровская область - 998
  • Донецкая область - 292
  • Житомирская область - 1045
  • Закарпатская область - 1632
  • Запорожская область - 527
  • Ивано-Франковская область - 1728
  • Кировоградская область - 582
  • Киев - 3904
  • Киевская область - 1995
  • Львовская область - 2797
  • Луганская область - 56
  • Николаевская область - 321
  • Одесская область - 1099
  • Полтавская область - 278
  • Ровенская область - 2341
  • Сумская область - 215
  • Тернопольская область - 1427
  • Харьковская область - 1521
  • Херсонская область - 180
  • Хмельницкая область - 556
  • Черновицкая область - 3916
  • Черкасская область - 543
  • Черниговская область - 410

Напомним, в МОЗ рассказали, будет ли ужесточение карантина.

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