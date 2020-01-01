За сутки выявлено 648 новых случаев COVID-19: Обновленные данные СНБО

За прошедшие сутки в Украине от COVID-19 умерли 9 человек.

В Украине за минувшие сутки лабораторно зафиксировали 648 новых случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Всего в Украине зафиксировали 31 154 случая коронавируса. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

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За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 9 человек, всего скончались уже 889 человек.



196 выздоровели за минувшие сутки, всего коронавирусную болезнь побороли 14 082 украинца.



Наибольшее количество новых инфицирований зафиксировано во Львовской (139), Закарпатской (49) областях, а также в Киеве (66 случаев).



В Луганской и Полтавской областях за прошедшие стуки не фиксировали ни одного случая COVID-19.

Ситуация по регионам выглядит так:

Винницкая область - 1393

Волынская область - 1398

Днепропетровская область - 998

Донецкая область - 292

Житомирская область - 1045

Закарпатская область - 1632

Запорожская область - 527

Ивано-Франковская область - 1728

Кировоградская область - 582

Киев - 3904

Киевская область - 1995

Львовская область - 2797

Луганская область - 56

Николаевская область - 321

Одесская область - 1099

Полтавская область - 278

Ровенская область - 2341

Сумская область - 215

Тернопольская область - 1427

Харьковская область - 1521

Херсонская область - 180

Хмельницкая область - 556

Черновицкая область - 3916

Черкасская область - 543

Черниговская область - 410

Напомним, в МОЗ рассказали, будет ли ужесточение карантина.

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