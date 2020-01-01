За сутки выявлено 648 новых случаев COVID-19: Обновленные данные СНБО
В Украине за минувшие сутки лабораторно зафиксировали 648 новых случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Всего в Украине зафиксировали 31 154 случая коронавируса. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
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За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 9 человек, всего скончались уже 889 человек.
196 выздоровели за минувшие сутки, всего коронавирусную болезнь побороли 14 082 украинца.
Наибольшее количество новых инфицирований зафиксировано во Львовской (139), Закарпатской (49) областях, а также в Киеве (66 случаев).
В Луганской и Полтавской областях за прошедшие стуки не фиксировали ни одного случая COVID-19.
Ситуация по регионам выглядит так:
- Винницкая область - 1393
- Волынская область - 1398
- Днепропетровская область - 998
- Донецкая область - 292
- Житомирская область - 1045
- Закарпатская область - 1632
- Запорожская область - 527
- Ивано-Франковская область - 1728
- Кировоградская область - 582
- Киев - 3904
- Киевская область - 1995
- Львовская область - 2797
- Луганская область - 56
- Николаевская область - 321
- Одесская область - 1099
- Полтавская область - 278
- Ровенская область - 2341
- Сумская область - 215
- Тернопольская область - 1427
- Харьковская область - 1521
- Херсонская область - 180
- Хмельницкая область - 556
- Черновицкая область - 3916
- Черкасская область - 543
- Черниговская область - 410
Напомним, в МОЗ рассказали, будет ли ужесточение карантина.
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