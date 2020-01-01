В Северодонецке утонул мужчина вместе с ребенком
В городе Северодонецк в местном озере Чистое утонули мужчина и его девятилетний сын. Об этом сообщает управление ГСЧС в Луганской области в воскресенье, 14 июня.
Указано, что информация о происшествии в необорудованном для купания месте была получена накануне около 18:00.
"По прибытию к месту вызова, со слов очевидцев спасатели установили, что мужчина 1987 г.р. вместе с сыном 2011 г.р. купались в озере и так и не вынырнули из воды", – говорится в сообщении.
Примерно через полтора часов поисков водолазы со дна озера подняли тела мужчины и ребенка.
Cмотрите фотогалерею: В Северодонецке утонул мужчина вместе с ребенком
Ранее на этой неделе в Сумской области два подростка утонули в пруду. Инцидент произошел в поселке городского типа Знобь-Новгородское.
Также сообщалось, что во Львове утонул девятилетний мальчик в ванне во время купания. Предполагается несчастный случай.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet