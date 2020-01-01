Примерно через полтора часов поисков водолазы со дна озера Чистое подняли тела мужчины и ребенка.

В городе Северодонецк в местном озере Чистое утонули мужчина и его девятилетний сын. Об этом сообщает управление ГСЧС в Луганской области в воскресенье, 14 июня.

Указано, что информация о происшествии в необорудованном для купания месте была получена накануне около 18:00.

"По прибытию к месту вызова, со слов очевидцев спасатели установили, что мужчина 1987 г.р. вместе с сыном 2011 г.р. купались в озере и так и не вынырнули из воды", – говорится в сообщении.

Примерно через полтора часов поисков водолазы со дна озера подняли тела мужчины и ребенка.

Cмотрите фотогалерею: В Северодонецке утонул мужчина вместе с ребенком

Ранее на этой неделе в Сумской области два подростка утонули в пруду. Инцидент произошел в поселке городского типа Знобь-Новгородское.

Также сообщалось, что во Львове утонул девятилетний мальчик в ванне во время купания. Предполагается несчастный случай.

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