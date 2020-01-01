Увеличилось количество регионов, не готовых к ослаблению карантина - МОЗ

Киев и 10 областей не готовы к смягчению карантина.

На данный момент к ослаблению карантинных ограничений не готовы Киев и десять областей Украины. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.

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К ослаблению карантина не готовы Киев, а также Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровненская Тернопольская, Черновицкая область, Черниговская области.



В Минздраве объясняют, что в вышеперечисленных регионах превышен показатель инцидентности - число новых случаев коронавируса за последние семь дней на 100 тысяч населения. Чтобы перейти на следующий уровень ослабления карантина, соответствующий показатель не должен превышать 12.

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По регионам превышенный показатель инцидентности выглядит так:

Киев - 16,38

Винницкая область - 16,64

Волынская область - 33,55

Житомирская область - 13,58

Закарпатская область - 24,73

Ивано-Франковская область - 12,14

Львовская область - 26,92

Ровненская область - 25,59

Тернопольская область - 14,64

Черновицкая область - 30,74

Черниговская область - 13,23

Напомним, в Минздраве рассказали, возможен ли возврат к жесткому карантину.

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