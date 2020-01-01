Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Увеличилось количество регионов, не готовых к ослаблению карантина - МОЗ

Комментариев: 0
Киев и 10 областей не готовы к смягчению карантина.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

На данный момент к ослаблению карантинных ограничений не готовы Киев и десять областей Украины. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.

Читай также: В МОЗ рассказали о новых правилах авиаперелетов во время карантина

К ослаблению карантина не готовы Киев, а также Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровненская Тернопольская, Черновицкая область, Черниговская области.

В Минздраве объясняют, что в вышеперечисленных регионах превышен показатель инцидентности - число новых случаев коронавируса за последние семь дней на 100 тысяч населения. Чтобы перейти на следующий уровень ослабления карантина, соответствующий показатель не должен превышать 12.

Читай также: За сутки выявлено 648 новых случаев COVID-19: Обновленные данные СНБО

По регионам превышенный показатель инцидентности выглядит так:

  • Киев - 16,38
  • Винницкая область - 16,64
  • Волынская область - 33,55
  • Житомирская область - 13,58
  • Закарпатская область - 24,73
  • Ивано-Франковская область - 12,14
  • Львовская область - 26,92
  • Ровненская область - 25,59
  • Тернопольская область - 14,64
  • Черновицкая область - 30,74
  • Черниговская область - 13,23

Напомним, в Минздраве рассказали, возможен ли возврат к жесткому карантину.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь