Увеличилось количество регионов, не готовых к ослаблению карантина - МОЗ
На данный момент к ослаблению карантинных ограничений не готовы Киев и десять областей Украины. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.
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К ослаблению карантина не готовы Киев, а также Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровненская Тернопольская, Черновицкая область, Черниговская области.
В Минздраве объясняют, что в вышеперечисленных регионах превышен показатель инцидентности - число новых случаев коронавируса за последние семь дней на 100 тысяч населения. Чтобы перейти на следующий уровень ослабления карантина, соответствующий показатель не должен превышать 12.
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По регионам превышенный показатель инцидентности выглядит так:
- Киев - 16,38
- Винницкая область - 16,64
- Волынская область - 33,55
- Житомирская область - 13,58
- Закарпатская область - 24,73
- Ивано-Франковская область - 12,14
- Львовская область - 26,92
- Ровненская область - 25,59
- Тернопольская область - 14,64
- Черновицкая область - 30,74
- Черниговская область - 13,23
Напомним, в Минздраве рассказали, возможен ли возврат к жесткому карантину.
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