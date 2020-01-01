Степанов: Пробное ВНО можно пройти двумя способами

Министерство образования и науки приняло решение провести пробное ВНО дистанционно, отметил Максим Степанов.

В Украине состоится пробное внешнее независимое тестирование (ВНО) и его можно будет пройти двумя способами. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в воскресенье, 14 июня.

По его словам, Министерство образования и науки приняло решение провести пробное ВНО дистанционно. Первый способ предполагает тестирование через личный кабинет на сайте центра оценивания качества образования, не выходя из дома.

"Если нет возможности сделать это через личный кабинет, то ребенок должен прийти в учреждение образования, где должно было пройти пробное ВНО. Там его встретит инспектор, который передаст тетрадь с формой и со всеми заданиями. Сделает эти задания дома, и потом уже пришлет это на проверку", – рассказал Степанов.

Он добавил, что такое решение было принято в связи с большим количеством детей, которые зарегистрировались на пробное ВНО – на прохождение оценивания по украинскому языку около 190 тысяч, а на прохождение по другим предметам – 172 тысячи.

Накануне Максим Степанов утверждал, что правительство приняло решение отменить пробное ВНО из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине.

Как известно, проведение пробного ВНО планировалось 15 и 17 июня.

Ранее образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что власти могут в этом году отменить ВНО, которое должно начаться уже 25 июня и продлится до 17 июля.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet